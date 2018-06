“Terminei o 9.º ano, e agora?” Novo site ajuda estudantes a decidir futuro

O Ministério da Educação lançou um portal de oferta educativa e formativa para ajudar os alunos de nono ano a decidirem o passo que devem dar depois dos exames finais (que estão quase aí à porta).

O estudante pode pesquisar pelo nome do curso ou área de interesse. Se escolher, por exemplo, a palavra “informática” o portal mostra-lhe todos os cursos desta área em todo o país. O lançamento do site é acompanhado de uma campanha de divulgação junto dos alunos deste grau de ensino nas próximas semana, convidando-os a conhecer o portal.

O Ministério explica ainda que a campanha será suportada por cartazes e brochuras de divulgação. As escolas vão também ser convidadas a utilizar este portal nas suas estratégias de orientação vocacional dos alunos do 9.º ano, através dos psicólogos escolares.

Na base de dados existe um total de 2555 cursos, da oferta geral do ensino básico e cursos científico-humanísticos do ensino secundário, passando pelo ensino artístico especializado, as ofertas de Educação e Formação de Adultos ou os cursos de educação e formação (CEF).