Terminal de Cruzeiros de Leixões estreia primeiro embarque e desembarque simultâneos

No próximo domingo, 25 de março, o Porto Cruise Terminal (Terminal de Cruzeiros de Leixões) estreia o primeiro embarque e desembarque simultâneo de passageiros

Este momento inédito será presidido por Ana Paula Vitorino, ministra do Mar.

“Mais de 200 passageiros, sobretudo de nacionalidade brasileira, terminarão a sua viagem neste porto logo pela manhã do próximo domingo. No mesmo dia, será a vez de cerca de 250 portugueses embarcarem numa viagem rumo à Alemanha. No total, passarão pelo Porto Cruise Terminal cerca de 4.000 passageiros e tripulantes”, durante o próximo domingo, de acordo com um comunicado da APDL – Administação dos portos do douro e de Leixões, que gere esta infraestrutura.