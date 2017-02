Terminal de cruzeiros de Leixões foi eleito ‘Edifício do Ano’

O terminal de cruzeiros do porto de Leixões foi eleito o ‘Edifício do Ano 2017’ ao vencer um dos mais prestigiados prémios internacionais da ‘ArchDaily’, informou hoje a APDL – Administração dos Portos de do Douro e de Leixões.

O ‘ArchDaily’ é um ‘site’ de arquitetura, o mais visto do mundo.

“Entre os três mil edifícios do mundo a votação nas 16 categorias, o terminal de cruzeiros do porto de Leixões mereceu destaque de topo na categoria de melhor edifício público entre os melhores projetos arquitectónicos ao nível mundial”, sublinha um comunicado da APDL.

“É com um enorme orgulho que recebemos a notícia da eleição do terminal de cruzeiros como ‘Edifício do Ano’ entre inúmeros projetos de renome internacionais. Esta distinção contribui, sem dúvida, para a projeção do porto de Leixões e, consequentemente, da Área Metropolitana do Porto a nível mundial”, salienta Emílio Brògueira Dias, presidente da APDL, no referido comunicado.

Este prémio junta-se aos restantes reconhecimentos do edifício da autoria de Luís Pedro Silva, desde o título de ‘Melhor Porto do Ano’, pela Seatrade Awards 2015; a distinção da ‘AZAwards’, prestigiada competição canadiana que todos os anos elege o que de melhor se faz no mundo da arquitetura e ‘design’ contemporâneo, ou, ainda, a classificação como ‘Melhor projeto público’ pelos prémios da Revista ‘Construir’.