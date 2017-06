Teresa Morais foi “chumbada” para Conselho de Fiscalização das “secretas”

Teresa Morais, deputada e vice-presidente do PSD, foi hoje “chumbada” para o Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informações da República Portuguesa (CFSIRP), devido a não ter atingido os dois terços de votos necessários para tal. Em 212 votos, a deputada arrecadou apenas 112, relata a Lusa.

Foram registados 75 votos em branco e 25 nulos, avança a agência de notícias, citando o social-democrata Duarte Pacheco.

Contudo, Teresa Morais, que precisava de no mínimo 142 votos para integrar o CFSIRP, conseguiu mais votos do que a totalidade das bancadas do PSD, que arrecadou 89 votos, e do CDS-PP, que ficou com apenas 18 votos, totalizando 107 votos, caso todos tenham votado.