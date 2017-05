Teresa Leal Coelho diz que vai fazer mais por Lisboa

“A vertente de cidade para as pessoas tem sido descorada, por isso estou convicta de que poderemos fazer mais por Lisboa”, afirma a vice-presidente do PSD e vereadora na capital, Teresa Leal Coelho à Lusa.

A candidata adiantou ainda que tem “uma visão para a cidade que é diferente daquela que tem vindo a ser implementada nos últimos mandatos, na última década” de governação de maioria socialista, diz, descrevendo ser “muito mais focada nas pessoas que aqui vivem e querem viver, trabalham e estudam”.

Entre os principais problemas atuais da cidade, a social-democrata aponta “o preço do arrendamento, da aquisição de imobiliário e o facto de as pessoas terem de passar horas no trânsito para levar filhos à escola e deslocarem-se para o trabalho”.