Tensão sobe em duas frentes distintas no Médio Oriente

A tensão está a subir em duas frentes distintas do Médio Oriente: na região de Israel e da Palestina, e na fronteira entre a Arábia Saudita e o Iémen. O dia de ontem foi de confrontação – e desde que a administração norte-americana decidiu aceitar Jerusalém como a capital política de Israel que a tensão não para de subir.

O exército israelita confirmou ter bombardeado um campo de treino do Hamas no norte da Faixa de Gaza, o que sucedeu como resposta ao lançamento de dois rockets, algumas horas antes, a partir do enclave palestiniano. Não há registo de vítimas, mas o exército israelita não tem por hábito deixar de retaliar.

Os analistas internacionais, citados por várias agências e meios de comunicação, são unânimes em considerar que o conflito latente entre os dois países tenderá a agudizar-se no futuro imediato, precisamente como consequência das decisões dos Estados Unidos.

O líder do Hamas, Ismail Haniyeh, reafirmou, citado por vários jornais, a intenção de lutar por uma Jerusalém unificada: “não vamos desistir de Jerusalém. Não quero dizer Jerusalém Oriental mas uma Jerusalém unificada, nem Oriente nem Ocidente de Jerusalém”.

O outro foco de tensão que tende a agravar-se está situado no Iémen. A Arábia Saudita intercetou um míssil balístico disparado por milícias houthis a partir do Iémen. É o segundo míssil detetado no espaço de dois meses – lançado pela milícia que é alegadamente apoiada pelo Irão.

Fontes dos rebeldes houthis citadas pelas agências internacionais, nomeadamente e Euronews, adiantam que o míssil tinha por alvo o Palácio Real Yamama, em Riade, onde estavam reunidas altas patentes sauditas.

As milícias houthis controlam Saana, a capital do Iémen, há três anos. Desde dessa altura, o país árabe, na estratégica passagem do Golfo de Áden para o Mar Vermelho, vive uma guerra civil que já fez mais de 10 mil mortos.

O conflito complicou-se ainda mais com a entrada em cena de uma coligação internacional liderada pela Arábia Saudita. Os sauditas procuram impedir a tomada total do poder pelos houthis. Recorde-se que, no final de novembro, rebeldes houthis assassinaram o ex-presidente do Iémen, Ali Abdullah Saleh, que no início do conflito se juntou àquelas forças para derrubar o presidente eleito, Abed Rabbo Mansour Hadi, entretanto refugiado na região de Áden, no sul do Iémen.

Desde que Saleh foi morto que os analistas afirmam que a guerra entrou numa nova fase. Havia alguma esperança de que o antigo presidente conseguisse mediar uma trégua entre as forças em confronto, mas isso acabou por revelar-se inviável. A presença direta de Riade no conflito é parte de um envolvimento mais amplo daquele país numa guerra (para já apenas) surda com o Irão.