Tensão comercial entre EUA e China dita abertura em baixa em Wall Street

A bolsa de Nova Iorque iniciou sessão esta segunda-feira, dia 18 de junho, a negociar com sentimento negativo. Os investidores mostram-se reticentes com o acelerar da tensão comercial entre os Estados Unidos e a China.

O índice industrial Dow Jones, referência para o mercado norte-americano e mundial, perde 0,34%, para 25.090,48 pontos, o financeiro S&P 500 recua 0,11%, para 2.779,42 pontos, e o Nasdaq deprecia 0,19%, para 7.746,38 pontos.

“Wall Street veste-se de vermelho neste arranque de semana, acompanhando as congéneres europeias”, afirma Ramiro Loureiro, analista do Mtrader, do Millennium BCP. A guerra comercial movida essencialmente pelos EUA e China apresenta-se como fator condicionante”, explica.