“Tenho o direito absoluto de perdoar-me a mim próprio”, garante Donald Trump

O presidente dos Estados Unidos da América (EUA) afirmou esta segunda-feira que tem o “direito absoluto” de perdoar-se a si próprio, um dia depois de o seu advogado Rudolph Giuliani ter dito que “provavelmente” ele poderia auto indultar-se num caso que fosse levado a cabo contra si. Através de várias publicações na rede social Twitter, Donald Trump garantiu: “Eu, ao contrário dos democratas, não fiz nada de errado!”.

The appointment of the Special Counsel is totally UNCONSTITUTIONAL! Despite that, we play the game because I, unlike the Democrats, have done nothing wrong!

“Como foi dito por numerosos juristas, tenho o direito absoluto de perdoar-me a mim próprio, mas porque é que faria isso quando não fiz nada de errado? Enquanto isso, a interminável caça às bruxas, liderada por 13 democratas muito zangados e confusos (e outros) continua em termos intermediários!”, escreveu o governante norta-americano.

As has been stated by numerous legal scholars, I have the absolute right to PARDON myself, but why would I do that when I have done nothing wrong? In the meantime, the never ending Witch Hunt, led by 13 very Angry and Conflicted Democrats (& others) continues into the mid-terms!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2018