Tempestade secular

Os alertas são reais. Há quem prefira ignorar. A duração da tempestade é imprevisível. É provável que o sistema capitalista global tenha entrado em decadência histórica. Todos os sistemas históricos nascem, crescem, entram em declínio e morrem. Tal como as pessoas. Evidentemente a escala temporal é diferente da humana. Podemos apresentar alguns sinais (relacionados entre si) que alertam para uma tempestade que já começou:

1) As desigualdades sociais e económicas estão a crescer desde a década de 70 do século XX. O economista francês Thomas Piketty que analisou a evolução da distribuição da riqueza desde o século XVIII, no livro o “Capital no Século XXI” (2014), mostrou que as desigualdades estavam perto dos seus máximos históricos.

2) A dívida global está também no seu máximo histórico e a subir. O sistema económico está dependente e é alimentado a dívida. A financeirização da economia é monstruosa. Segundo Richard Heinberg, no livro “The End of Growth: Adapting to Our New Economic Reality” (2011), a economia em sentido abrangente assumiu as características de uma bolha, dependendo da contínua expansão da quantidade de dívida (pública e privada). É uma dívida que não pode ser paga, que representa reivindicações de quantidades de trabalho e recursos que simplesmente não existem.