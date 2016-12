Temperaturas no Polo Norte cinco graus acima da média em novembro e dezembro

As temperaturas no Pólo Norte estiveram cinco graus centígrados acima da média em novembro e em dezembro e poderão bater recordes neste fim-de-semana do Natal, alertou este sábado uma cientista britânica citada pela BBC.

Esta subida acentuada de temperatura na região do Ártico está diretamente relacionada com a poluição que é produzida pelos humanos, segundo a investigadora Friederike Otto, do Instituto de Alterações Climáticas de Oxford, no Reino Unido.

Esta “onda de calor” no Pólo Norte, como descreve a BBC, segue-se a um verão durante o qual o mar de gelo na região registou a mais pequena extensão de sempre, calculada por imagens de satélite.

“Se as temperaturas continuarem a aumentar tal como tem acontecido até aqui, prevemos que ocorra uma onda de calor destas todos os anos e isso causará um stress enorme no ecossistema”, sublinhou aquela investigadora.