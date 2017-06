Temer passa primeiro teste e é absolvido no caso de corrupção

O presidente do Brasil foi absolvido num dos processos que enfrenta por corrupção, relativo à campanha eleitoral para as presidenciais de 2014, quando se apresentou com a agora presidente destituída, Dilma Rousseff.

O Supremo Tribunal Federal brasileiro como o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) investigaram a existência de mecanismos de financiamento ilegal da campanha de Dilma Rousseff e Michel Temer. As investigações deram origem a um processo iniciado há dois anos, depois da eleição de Dilma Rousseff como presidente do Brasil. O TSE decidiu, esta semana – por quatro votos a favor e três contra – absolver Rousseff e o presidente Temer, ainda que tenha sido afirmado que existiam “provas sólidas” da existência de ilegalidades cometidas a nível financeiro e que influenciaram o resultado das presidenciais de 2014. Segundo a Agência do Brasil, o voto de desempate foi proferido pelo presidente da corte, ministro Gilmar Mendes. Continuar a ler Quatro dos sete ministros entenderam que não há provas suficientes para retirar o mandato a Michel Temer.