Temer mostra-se motivado para governar até 31 de dezembro de 2018

O presidente do Brasil, Michel Temer, disse esta quarta-feira (7) que, além de criar empregos e movimentar a economia, o setor agropecuário gera otimismo no país. Durante um discurso perante uma plateia composta por entidades e produtores do setor, o chefe de Estado brasileiro disse estar motivado para “conduzir o governo até 31 de dezembro de 2018”.

No discurso durante o anúncio da liberação de 190,25 mil mihões de reais para o Plano Agrícola e Pecuário 2017/2018, o presidente Michel Temer destacou a qualidade da agropecuária brasileira e seus efeitos na criação de emprego, rendimento e para o crescimento do país.

“Em 2016, sua participação [do setor agropecuário] nas exportações chegou à casa dos 40% [do PIB], daí nossa prioridade dada à área”, disse o presidente ao enfatizar que a abertura de mercados para os produtos brasileiros têm sido permanente. Perante a assistência de representantes do setor de máquinas e equipamentos, o presidente disse que, ao crescer, a agricultura aumenta também a atividade industrial, além de oferecer mais alimentos à população.