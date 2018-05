Tem uma bicicleta Sladda? O IKEA pede que a devolva

A empresa sueca IKEA informou em comunicado que retirou das suas lojas a bicicleta Sladda e os respetivos acessórios. Comercializada em 26 países desde 2016, a bicicleta é agora retirada do mercado “como medida de precaução”.

“A IKEA está a proceder à recolha da bicicleta Sladda, como medida de precaução devido a um problema técnico na correia, que se pode partir. Se tem uma bicicleta SLADDA, por favor devolva-a no balcão de apoio ao cliente de uma loja IKEA, onde será reembolsado na totalidade”, pode ler-se em comunicado emitido pela empresa.

Mas nem tudo são más notícias para os utilizadores desta bicicleta. Este modelo recebeu um “Red Dot Award”, distinguindo-se pelo seu design elegante e funcional e por representar um modelo de transporte urbano sustentável.

Esta não a primeira vez que a cadeia de lojas retira um produto do mercado. Também em 2016, as cómodas Malma foram retiradas das lojas dos Estados Unidos e do Canadá depois de terem provados vários acidentes fatais.