Tem objetos em casa que não usa? Venda-os na feira

Para poder comercializar os seus produtos em feiras, como a Feira da Ladra, em Lisboa, deve obter, primeiro de tudo, uma licença junto da Câmara Municipal. Existem três tipos diferentes de licenças: mensais, para estudantes e as extraordinárias. Caso venha a ser apanhado sem licença para vender, arrisca-se ao pagamento de uma coima que pode chegar aos 1.000 euros.

No caso das licenças mensais, estas têm um custo de 1,60 euros (para artigos usados) e de 2,40 euros (para artesanato). Já as licenças para estudantes e extraordinárias são exclusivas para venda de artigos usados. Estas podem ser adquiridas uma ou duas vezes por mês, no máximo, quatro por ano. Note ainda que, no caso das licenças para estudantes, devem ser adquiridas duas no mínimo e, caso pretenda negociar na Feira da Ladra, deve ir à loja Lisboa-Lumiar para pedir a sua licença.

Depois de obter a autorização, deve dar cumprimento a uma série de regras. No caso da Feira da Ladra, os vendedores devem efetuar as cargas e descargas nas duas horas anteriores à abertura. Terminada a feira, devem carregar e descarregar na hora imediatamente a seguir ao encerramento da feira.