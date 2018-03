Tem multas do Metro ou da STCP? Se pagar agora tem descontos

A Metro do Porto e a Sociedade de Transportes Colectivos do Porto (STCP) estão a apelar a clientes com multas em atraso ao pagamento voluntário das mesmas até 30 de Abril, beneficiando de um desconto até 75%.

Fonte das empresas de transporte público que operam no Grande Porto disse à Lusa nesta quinta-feira que vai iniciar-se ainda esta semana uma campanha de sensibilização aos infractores, alertando-os de que, de acordo com a lei em vigor, “as coimas que não forem pagas até ao dia 30 de Abril serão obrigatoriamente enviadas para a Autoridade Tributária, dando origem à abertura de processos de contra-ordenação fiscal, podendo chegar ao montante de 350 euros”.

Ao abrigo deste regime especial de pagamento voluntário, que se destina a clientes multados desde 2014 por ausência de título de transporte válido, os clientes da Metro pagarão no mínimo 45 euros (em vez dos 120), enquanto os da STCP terão que pagar no mínimo 69,38 euros ou 71,25 euros.