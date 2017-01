Tem um iPhone antigo? Pode ganhar uma pequena “fortuna”

Se é apaixonado pela Apple e compra sempre o último modelo de iPhone assim que é lançado, não deite fora os equipamentos anteriores: estes telemóveis “antigos” podem valer uma pequena “fortuna”.

De acordo com a Unilad, os telemóveis da Apple conseguem reter uma parte significativa do seu valor. Se tem um iPhone 6, que foi lançado em 2014, este ainda pode valer-lhe 180 libras (211 euros), por exemplo. No caso do iPhone SE, lançado no início de 2016, pode valer cerca de metade do valor com que chegou ao mercado, ou seja, 210 libras (246 euros).

Em comparação com os dispositivos Android, os valores de revenda do iPhone são bastante elevados. Tenha em consideração que o montante varia com o espaço em que decide vender o telemóvel.