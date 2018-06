Tem 18 anos? A partir de hoje já se pode candidatar a um Interrail grátis

A partir desta terça-feira, 12 de junho (12h00, hora da Europa Central), e até 26 de junho (12h00), os jovens podem candidatar-se a um bilhete que lhes dá a oportunidade de partir à descoberta do seu continente entre julho e o final de outubro de 2018.

No âmbito desta nova iniciativa da União Europeia (EU), os jovens poderão viajar a título individual ou enquanto parte de um grupo constituído, no máximo, por cinco pessoas. Regra geral, os participantes viajarão de comboio. No entanto, a fim de assegurar um amplo acesso em todo o continente, os participantes podem, em casos especiais, utilizar modos de transporte alternativos, tais como o autocarro ou o ferry, ou, excecionalmente, o avião.

Tibor Navracsics, Comissário responsável pela Educação, Cultura, Juventude e Desporto, afirmou: “O DiscoverEU oferece aos jovens uma excelente oportunidade de descobrirem a Europa através de um périplo pessoal, de um modo que nenhum livro ou documentário pode igualar. Estou certo de que esta experiência proporcionará uma mudança positiva aos jovens e às comunidades que eles visitarem. A iniciativa que lançamos amanhã é uma oportunidade de fazer surgir 15 000 histórias europeias inesquecíveis, a que se seguirão muitas mais ainda este ano e, assim o esperamos, nos anos futuros”, esclarece o Boletim Informartivo da União Europeia.

Como candidatar-se

Os candidatos devem indicar os seus dados pessoais e dar algumas informações sobre a viagem que planeiam fazer. Terão ainda de responder a cinco perguntas relacionadas com o Ano Europeu do Património Cultural 2018, as iniciativas da UE para os jovens e as próximas eleições para o Parlamento Europeu. Por último, terão de responder a uma pergunta adicional sobre quantos jovens pensam que se candidatarão a esta iniciativa. As respostas permitirão à Comissão Europeia selecionar os candidatos. Uma vez selecionados, os participantes têm de começar a sua viagem entre 9 de julho e 30 de setembro de 2018. A viagem pode durar até 30 dias e incluir entre 1 e 4 destinos no estrangeiro.

Com um orçamento de 12 milhões de euros para 2018, pretende-se que a iniciativa DiscoverEU dê a pelo menos 20 mil jovens a oportunidade de viajarem pela Europa este ano. A cada Estado-Membro da UE foi atribuído um número de passes de viagem baseado na percentagem da sua população em relação à população total da União Europeia. A primeira fase de candidaturas, lançada amanhã, permitirá que 15 mil contemplados explorem o seu continente. Uma segunda fase, com pelo menos cinco mil bilhetes, terá lugar no outono de 2018.