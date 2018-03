Telles responde a dúvidas jurídicas das startups no ‘Green Shark Tank’

A equipa dos departamentos de Ambiente, Energia e Recursos Naturais da Telles, liderada pela Of Counsel Ivone Rocha, está a apoiar a segunda edição do Green Tech Challenge em Portugal, que decorre até ao próximo dia 21 de março no edifício da Microsoft, em Lisboa.

Os advogados Ivone Rocha, Mariana Vilaça Fernandes e António Gaspar Schwalbach irão esta terça-feira, 20 de março, responder a dúvidas jurídicas das startups em relação a assuntos de Tax, Corporate e Ambiente, antes dos pitch.

“Todos concordamos com a necessidade eminente de lutar contra o aquecimento global mas, na realidade, a flotestamaioria das pessoas ainda não está pronta para aceitar uma mudança no seu modo de vida. Um dos grandes problemas é o facto de estarmos a lidar com perigos que parecem abstratos e evasivos”, refere Ivone Rocha. A advogada da Telles salienta ainda que é difícil explicar a necessidade de investir dinheiro e recursos na subsistência das gerações futuras.