Telles assessora Science4You no apoio de 10 milhões de euros do Banco Europeu de Investimento

A Telles de Abreu Associados apoiou a Science4You no financiamento de 10 milhões de euros do Banco Europeu de Investimento (BEI), quando a empresa de brinquedos didáticos foi premiada no Debt Venture Summit.

A equipa dos departamentos de Financeiro e Comercial do escritório foi responsável pela assessoria jurídica, nomeadamente os advogados Márcio Carreira Nobre (of counsel de Financeiro, Projetos e Mercado de Capitais), Bruno Azevedo Rodrigues (sócio de Financeiro, Projetos e Mercado de Capitais) e André Magalhães (estagiário de Direito Comercial e Societário).

A operação surgiu no âmbito do financiamento criado pelo BEI como parte do Plano Juncker para startups e Pequenas e Médias Empresas. A Science4You a viajou até Luxemburgo a 21 de março e foi uma das empresas que se destacaram num universo de 2000 candidaturas.