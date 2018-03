Televisão: um conceito em plena evolução

Antigamente a utilização dos media era clara. Ver televisão era ver televisão, ler o jornal era ler o jornal. Nessa era pré-digitalização dos media tudo nos parecia bem mais simples do que é agora. E numa época em que as opções e as soluções se multiplicam, podemos ser levados a pensar que para os marketeers de então tudo era mais fácil. Dúvido no entanto que eles partilhem dessa opinião, pois de certeza que muito do que lhes complicava a vida veio a ser simplificado, exactamente através dos avanços digitais.

Uma coisa é certa, marketing, publicidade e tecnologia sempre andaram de mãos dadas. A evolução da tecnologia tem vindo a permitir a descoberta de novos touch points com os consumidores e novas opões para comunicar marcas e produtos.

A televisão foi sem dúvida um desses avanços da tecnologia que permitiu a (re)invenção do conceito de eficácia em publicidade. Primeiro, o contacto com os consumidores era feito de forma massiva, directa, unidireccional. Depois, à medida que ficaram disponíveis e foram evoluindo os sistemas de medição de audiências, os canais diferenciados e segmentados, foi-se abrindo todo um mundo novo de soluções na procura da eficácia e do retorno da comunicação publicitária.