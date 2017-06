Televisão síria diz que líder do Estado Islâmico está morto

O líder do auto-proclamado Estado Islâmico terá sido abatido na Síria, segundo jornal britânico “Daily Mail”, que cita a televisão estatal do país. No entanto, a informação ainda não foi oficialmente confirmada pelo governo sírio nem pelo movimento terrorista.

Abu Bakr al-Baghdadi, de 46 anos, terá sido morto num ataque aéreo das forças do regime de Damasco, em Raqqa, a cidade que serve de capital ao auto-proclamado “califado” do Daesh.