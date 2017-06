Teleperformance vai fazer 1200 contratações

Depois de 2016 ter sido o ano de maior de crescimento da Teleperformance, em 2017 a empresa de gestão de clientes prepara-se para abrir um novo escritório em Lisboa, onde serão integrados projetos multilingues para clientes dos setores de e-commerce, Turismo e Lazer, Gaming e Financial Services. Entre as línguas mais requisitadas estão Português, Francês e Alemão.

Assim, a filial portuguesa da Teleperformance prevê contratar 1200 novos colaboradores, até outubro de 2017, para posições na área operacional e para várias funções de gestão e suporte, como Customer Service Representative, First Line Manager, Real Time Manager, Qualidade, Formação, área Financeira, Tecnologias de Informação e Recursos Humanos.

“Esta nova vaga de recrutamento, com especial destaque para as oportunidades em Português, Francês e Alemão, está alinhada com o facto de termos vindo a conquistar muitos clientes internacionais que veem na Teleperformance Portugal o parceiro certo para os ajudar gerir as suas operações globais de customer experience management”, refere João Cardoso, CEO da Teleperformance em Portugal (na imagem).