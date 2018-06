Telemóveis vão ser proibidos nas escolas. França prepara “desintoxicação”

O governo francês está a preparar a proibição do uso de telemóveis nas escolas a nível nacional, numa medida que o ministro da Educação francês, Jean-Michel Blanquer, apelidou de “desintoxicação” para combater a distração nas salas de aulas e o bullying.

A medida, que está em análise na assembleia da República vem combater aquilo que os seus defensores consideram ser um veículo de propagação do cyber-bullying, de acesso à pornografia e de corte da capacidade dos jovens de interagir socialmente. Roubos de telemóveis, extorsão e obsessão com as marcas da moda também fazem parte do alinhamento que a medida de proibição pretende combater.

O objetivo do governo é que a lei seja aprovada rapidamente, a tempo de conseguir que as escolas alterem as suas diretrizes e imponham a proibição no início do próximo ano, já em setembro, sob pena de o seu efeito ficar colocado em causa.