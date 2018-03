Telemóveis e tablets com descontos: onde posso comprar?

A decisão de comprar um telemóvel novo nem sempre é fácil – entre todos as marcas, características, preços e locais onde adquirir. Muitas vezes, a única coisa que um cliente sabe é: “Não quero gastar muito”. A pensar nestes consumidores, há lojas e plataformas online que dispõem dos mesmos equipamentos eletrónicos que as grandes superfícies comerciais a preços mais baixos, com ‘um senão’: já foi usado antes ou tem algum tipo de defeito.

Se é um daqueles clientes que não se incomoda e sabe fazer uma análise adequada da relação qualidade-preço, há opções para si: os telemóveis recondicionados, os que já foram utilizados ou expostos em loja, mas que são vendidos com garantia de um a dois anos.

O récem-lançado website Gadget Delírio tem smartphones e tablets da Apple (iPad, iPhone), Samsung Huawei, Xiaomi a preços mais baixos do que o habitual no mercado tecnológico. A plataforma envia as encomendas para todo o país no período de 24 a 48horas e dá oito dias de garantia de devolução. Basta o cliente registar-se (criar uma conta no site), escolher o artigo que pretende e decidir se quer comprar o produto novo, utilizado e, se sim, com quanto tempo de uso.