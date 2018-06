Telefonica adquire direitos de transmissão da liga espanhola de futebol por quase 3 mil milhões de euros

A operadora de telecomunicações Telefonica adquiriu os direitos de transmissão televisiva da primeira liga de futebol espanhola, vulgo La Liga, a partir do verão de 2019, por quase 2.940 milhões de euros. A operadora adquiriu os dois principais pacotes televisivos para as épocas desportivas entre 2019 e 2022, colocados em concurso pela Liga de Fútbol Profesional (LFP).

Os dois pacotes adquiridos pela Telefonica contemplam o famoso “partidazo”, que opõe os rivais Barcelona e Real Madrid e que a Telefonica já transmitia, e o direito à transmissão exclusiva de oito jogos da La Liga a cada semana.

Por cada ano, a Telefonica terá de pagar 980 milhões de euros, o que corresponde a 2.940 milhões pelos três anos a transmitir em exclusivo jogos da La Liga.

Para a época 2018/2019, a transmissão dos oito encontros a cada semana da La Liga ainda é assegurada pela Mediapro, que emite os jogos no canal Bein LaLiga, incluindo na oferta da Movistar, após um acordo entre a operadora catalã e a Telefonica.

A Mediapro, que já tinha comprado os direitos de transmissão da Liga dos Campeões, em Espanha, para a época 2018/2019, adquiriu ainda o direito de transmissão de jogos da La Liga em estabelecimentos públicos (bares, cafés, restaurantes), bem como os resumos em aberto e exclusivo das competições.

Em concurso Conteúdo Operador vencedor do concurso Pacote 2 Resumo em aberto e exclusivo das competições (La Liga, segunda divisão espanhola e primeira e segunda ligas da Andorra) Mediapro Pacote 4 Uma partida de cada dia da primeira liga, aberta ou paga, exclusivamente, na primeira seleção Seis jogos da fase de acesso à Primeira Divisão (play-off), abertos ou pagos, não exclusivos Resumos de todos os jogos da Primeira e Segunda Divisão não exclusivos Telefonica Pacote 5 Canal LaLigaTV ou conteúdo equivalente: Oito jogos de cada dia da Primeira Divisão de subscrição, exclusivamente, na terceira seleção Seis jogos da fase de acesso à Primeira Divisão (play-off) de subscrição, sem exclusividade Resumos de todos os jogos da Primeira e Segunda Divisão sem exclusividade Telefonica Pacote 7 Canal LaLiga TV ou seu conteúdo equivalente Todos os jogos da Primeira Divisão e da Segunda Divisão, pagos e destinados a divulgação apenas em estabelecimentos públicos (clientes não residenciais), exclusivamente Seis jogos da fase de acesso à Primeira Divisão (play-off) de subscrição, sem exclusividade Resumos de todos os jogos da Primeira e Segunda Divisão sem exclusividade Mediapro

A LFP colocou à venda, por concurso, oito pacotes de conteúdos e direitos de transmissão de imagem, sendo que quatro foram atribuídos na segunda-feira, para “comercialização dos direitos de exploração de conteúdos audiovisuais dos campeonatos nacionais de primeira e segunda liga em Espanha e Andorra, para as temporadas de 2019/2020 a 2021/2022”. Todos os pacotes superaram o preço inicial.

Com a conlusão da venda dos direitos e conteúdos, a LFP fez saber que garantiu um encaixe total de 3.421 milhões de euros até 2022, o que representa uma média de 1.140 milhões por temporada entre os anos 2019 e 2022. Este valor representa também um aumento de 15% na verba total garantida, em comparação com a venda destes quatro pacotes nos três anos anteriores (2.978 milhões)

A Taça do Rei e segunda vivisão não estão incluídas nos lotes 4, 5 e 7 do próximo triénio, quando no último concurso faziam parte desses pacotes.

O caso português

Em Portugal, os direitos de transmissão televisiva da liga espanhola foram adquiridos pela Eleven Sports por três temporadas, anunciou a operadora em maio. A operadora entrou no mercado português, com um acordo de distribuição com NOWO.

Além da La Liga, a Eleven Sports já garantiu para Portugal a transmissão em exclusivo da Liga dos Campeões, da primeira liga francesa, a Ligue 1, da primeira liga escocesa (Scottish Ladbrokes Premiership), do primeiro escalão (Jupiler Pro League) e supertaça belga e do canal oficial do clube inglês Arsenal.

A Eleven Sports adquiriu ainda os direitos da primeira liga (Bundesliga) e supertaça alemã, mas estas só estarão disponíveis na oferta da operadora em Portugal na época 2019/2020.