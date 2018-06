Telecomunicações: Operadoras com novas regras em julho para responder a reclamações

A Anacom tem como objetivo é garantir melhorar “a qualidade da resposta que é dada aos reclamantes pelos operadores, reforçando os direitos dos consumidores”, lê-se no comunicado.

Exemplo disso é a concretização da obrigação legal de resposta às reclamações apresentadas através do livro de reclamações. “Nos termos da lei devem ser dadas por escrito e no prazo de 15 dias úteis, contados da data da reclamação”, mas a Anacom verificou – “em vários casos” – “que as respostas às reclamações eram meramente formais e desprovidas de conteúdo relevante sobre a resolução das situações reclamadas, prejudicando assim os direitos dos utilizadores de serviços de comunicações”.

O regulador para as comunicações disse ter verificado que os operadores, até agora, apenas informam “que a reclamação será analisada, sem explicar sobre as diligências que serão adotadas e a indicação de um prazo final de resposta; que a reclamação foi resolvida, sem dizer quando, como e em que termos foi alcançada essa resolução”; “não se dirigem a todos os problemas comunicados pelo reclamante”; e não clarificam as diligências que foram adotadas pelo prestador de serviços e não explicam os fundamentos que estiveram na base da resolução da reclamação”.