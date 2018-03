Telecom: Em que situações posso cancelar um contrato sem pagar penalização?

Direito à livre resolução

Caso o consumidor tenha contratualizado o seu contrato de telecomunicações à distância – quer por via telefónica como pela Internet ou através de comercial porta-a-porta -, este dispõe de um prazo de 14 dias – a contar da celebração do contrato ou do dia em que ficou acordado verbalmente – para cancelar livremente os serviços sem quaisquer custos e sem precisar de dar um motivo à operadora. Trata-se do chamado direito de livre resolução.

Por outro lado, caso antes da celebração do contrato a operadora não tenha informado o cliente sobre a existência do direito de livre resolução e as condições do seu exercício, então o prazo para poder rescindir o contrato com a operadora passa para 12 meses. Mas se esta entretanto comunicar, o prazo retorna para os tais 14 dias, desta vez a contar a partir do dia em que o consumidor recebeu essa informação.