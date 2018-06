Teixeira Duarte já vendeu Lagoas Park. Preço: 375 milhões de euros

A venda permitiu à construtora uma redução do passivo no valor de 375 milhões de euros. Do outro lado do negócio está a Kildare, uma private equitie especializada em imobiliário.

O grupo de construção Teixeira Duarte informou que, em conjunto com a sua participada Teixeira Duarte – Gestão de Participações e Investimentos Imobiliários – e na sequência de acordo celebrado dia 25 de maio de 2018 – concretizou esta quinta-feira um contrato de alienação da totalidade do capital social da sociedade Lagoas Park. A venda foi concluída a uma subsidiária do fundo europeu de ‘private equity’ Kildare, tendo por base um valor para os ativos da Lagoas Park da ordem dos 375 milhões de euros, informa o grupo construtor em comunicado. Esta operação tem um impacto positivo nos resultados do grupo de cerca de 25 milhões de euros e permite uma redução do passivo no valor de 375 milhões. Continuar a ler Recorda-se que a Lagoas Park é proprietária de 13 edifícios de escritórios com cerca de 85 mil metros quadrados de espaços verdes, lagos e cascatas e mais de 5 mil lugares de estacionamento, 12 restaurantes, um hotel de 4 estrelas, um centro de congressos, um health club, parque de estacionamento público, um colégio e uma galeria comercial com serviços diversos, integrados num empreendimento imobiliário designado de Lagoas Park, em Porto Salvo, Oeiras. A Kildare Partners é uma organização de private equity que visa investimentos em imóveis comerciais exclusivamente na Europa. Desde a sua criação em 2013, a Kildare organizou dois fundos com quatro mil milhões de dólares e fechou 18 investimentos a um preço de compra agregado de 4,8 mil milhões.