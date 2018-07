Teixeira Duarte diz que venda de 7,5% da Lusoponte terá impacto de 18 milhões

A Teixeira Duarte anunciou ao mercado que o contrato-promessa para alienação da participação de 7,5% que o Grupo Teixeira Duarte detém na Lusoponte – Concessionária para a Travessia do Tejo pode render 18 milhões.

“Em complemento do comunicado emitido sobre o contrato celebrado tendo em vista a alienação

da participação de 7,5% que o Grupo Teixeira Duarte detém na Lusoponte – Concessionária

para a Travessia do Tejo, a Teixeira Duarte informou que se estima que tal operação,

a realizar-se, terá um impacto nos resultados contabilísticos do Grupo de cerca de 18 milhões de

euros” diz o comunicado.

A Teixeira Duarte está a vender a sua participação na concessionária aos chineses da China Construction.