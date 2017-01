Euro pode colapsar nos próximos 18 meses, prevê embaixador de Trump na UE

Ted Malloch é o homem apontado como o próximo embaixador dos EUA na União Europeia e já está a braços com declarações que estão a causar burburinho. Malloch afirmou, numa entrevista à BBC, que o euro pode colapsar nos próximos 18 meses.

Malloch sustenta que seria possível estabelecer um tratado de livre comércio “mutuamente benéfico” com o Reino Unido em 90 dias. A escolha mais provável de Trump para representar os Estados Unidos em Bruxelas defende ainda que seria melhor para os Estados Unidos uma saída “limpa” do Reino Unido da UE, o que permitiria aos britânicos ignorar “os burocratas de Bruxelas”.

Na entrevista à BBC, Malloch sublinhou também que a União Europeia tentar qualquer impedimento no início das negociações dos Estados Unidos com o Reino Unido seria tão “absurdo” como um marido “tentar impedir que a mulher tenha um caso”.

Amanhã a primeira-ministra britânica, Theresa May, irá reunir-se com Donald Trump, naquele que é o primeiro encontro do presidente norte-americano com um líder estrangeiro.

O futuro das relações comerciais entre os dois países e o possível acordo comercial, assim que o Reino Unido deixe a União Europeia, está na agenda.