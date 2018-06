Tecnologia “Toca-a-Ler” avalia desempenho de leitura das crianças

A ferramenta, desenvolvida em parceria com a Microsoft e a Universidade de Coimbra, funciona através de um sistema de reconhecimento de fala, previamente treinado com crianças e adaptado para a classificação da pronúncia, considerando as metas curriculares da disciplina de Português como, por exemplo, a avaliação do número de palavras correctamente pronunciadas por minuto.

De forma a obter uma referência de cálculo para o desempenho de leitura, a equipa de investigação, coordenada por Fernando Perdigão – docente da Universidade de Coimbra e investigador do IT –, recolheu centenas de horas de gravações de crianças a ler frases e pseudopalavras, de forma idêntica à pretendida pelo sistema de avaliação e, reuniu, ainda, a avaliação de mais de 100 professores do ensino básico.

Desta forma, o software “avalia a capacidade de leitura, identificando as disfluências e o tempo de leitura dos alunos, possibilitando, assim, a avaliação objectiva do desempenho da tarefa”. O sistema insere-se no projecto de investigação “LetsRead”, em desenvolvimento desde 2016.