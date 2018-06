Tecnologia: Seguradores entre inovação e fundamentos do negócio

Os desenvolvimentos tecnológicos são um dos desafios atuais do setor segurador, segundo reconheceram os principais players do mercado, no Fórum Seguros, que decorre esta quinta-feira, em Lisboa. Apesar de verem as oportunidades, não esquecem nos fundamentos do negócio.

“A tecnologia traz muito mais oportunidades que riscos. Somos muito otimistas sobre o futuro do setor”, afirmou o CEO da Tranquilidade, Jan de Pooter, num painel sobre “Os desafios do setor segurador em Portugal”, no fórum organizado pelo Jornal Económico, em parceria com a PwC.

Pooter considera que o negócio segurador vai continuar a crescer, apesar dos desafios de rentabilidade que continua a ser necessário superar. “Os seguradores têm responsabilidade de criar mais mercado”, disse, acrescentando que a Tranquilidade está a investir nas novas tecnologias para fomentar o negócio.