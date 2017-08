Tecnologia portuguesa chega à Colômbia

A IT PEERS estabeleceu uma parceria comercial com a empresa Stefanini, uma empresa que conta com mais de 24 anos no mercado colombiano e que tem uma equipa de mais de 800 especialistas em desenvolvimento e teste de software, apoio à gestão e infraestruturas.

Numa primeira fase, a aposta da empresa portuguesa será no Datapeers, uma solução de mascaramento de dados que ajuda as empresas a cumprir os requisitos legais e a melhorar a qualidade dos processos de desenvolvimento.

Segundo Jorge Santos Silva, diretor da Latin America Business da IT PEERS, “a Colômbia é um país em crescimento e apresenta uma economia dinâmica e bastante estável. Estudamos o mercado e percebemos que os nossos produtos têm lugar na estrutura do mercado tecnológico colombiano e começamos a trabalhar de forma a encontrar um parceiro especializado e capaz de nos ajudar a introduzir os nossos produtos neste mercado”.