Tecnologia: faturação da Seidor aumentou 21% no ano passado

A faturação da multinacional do setor tecnológico Seidor subiu 21% no ano passado, face a 2016, para 375 milhões de euros, anunciou a empresa esta quinta-feira.

Em comunicado, a Seidor explica a evolução com novos clientes, o aumento da força de trabalho e o aumento da produtividade,

“As apostas na diversificação do negócio superaram todas as expectativas. Estamos realmente muito satisfeitos com estes resultados e muito optimistas com o futuro”, refere Eduard Farga, diretor-geral adjunto da Seidor.