Tecnologia anima Wall Street

Os três principais índices de Wall Street fecharam a sessão desta segunda-feira, 4 de junho, a subir, impulsionados sobretudo pelas empresas de tecnologia e de retalho. O Nasdaq registou mesmo um recorde de mais de 7.600 pontos.

No término da sessão bolsista norte-americana, o índice industrial Dow Jones, que serve de referência para as bolsas em todo mundo, saltou 0,72%, para 24.813,69 pontos. Quanto ao indicador financeiro S&P 500, somou 0,45%, para 2.746,87 pontos. O índice tecnológico Nasdaq também adormece no ‘verde’, com uma subida de 0,69%, para 7.606,46 pontos. Também o Russel 2000 ganhou no fecho dos mercados financeiros, ao avançar 0,39%, para 1.654,44 pontos.

As principais tecnológicas na bolsa de Nova Iorque, nas quais se inclui a dona do Google, Alphabet (+1,77% ,para 1.139,29 dólares), e a Apple (+0,84%, para 191,83 dólares) também fecharam com ganhos. A Microsoft terminou o dia com uma valorização de 0,87%%, para 101,67 dólares, após anunciar que compraria a plataforma GitHub.