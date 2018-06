Teatro e música compõem oferta cultural no Dia da Criança na Madeira

A Madeira associa-se ao dia da criança com várias actividades. O Porto Moniz aproveita a ocasião para hastear a bandeira azul e promover várias iniciativas na frente mar do município.

O Serviço Regional de Saúde (SESARAM) promove a peça de fantoches ‘A Bruxa Mariusca’, pinturas faciais, e uma formação para pais intitulada ‘O Segredo das Crianças Felizes’ e ainda o Hospital dos Pequenitos.

O programa de atividades estende-se até sábado com a realização de ‘Vanusca e as Amigas’ e mais uma formação para país intitulada ‘Técnica de Massagem Infantil’.

A iniciativa do SESARAM decorre no internamento da pediatria do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A Feira do Livro do Funchal será também outro evento que promove várias actividades no Dia da Criança. Um espectáculo da Escola de Dança do Funchal (13h00) e do Conservatório – Escola das Artes (14h00), teatro de rua a cargo do Teatro o Moniz – Carlos Varela (17h00), a peça de teatro ‘Quantos Queres’ (10h30), o lançamento da ‘História do Livro Branco’ (16h00), compõem a oferta cultural desta iniciativa cultural da cidade.

No âmbito da Feira do Livro é ainda realizada com Júlio Resende e Júlio Machado Vaz um espectáculo de poesia homónima no Teatro Baltazar Dias.

Visitas temáticas é a proposta da casa-museu Frederico de Freitas, o Teatro Experimental do Funchal exibe ‘O Outro Lado dos Pássaros’.

No Dia da Criança arranca ainda a primeira Mostra Regional do Bordado Madeira, com uma exposição sobre bordado e desfile São Martinho: Bordado e Vinho, na Quinta Bela Vista.

A Hora do Conto regressa ao Arquivo Regional e à Biblioteca Pública da Madeira com ‘Bombeiros dos Pés à Cabeça’, pelas 11h00.

O Mercado Quinhentista inicia-se também no dia da criança com música, dança e saltimbancos. No Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo é exibido o filme de animação ‘Ferdinando o Touro’, às 11h00.