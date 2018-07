TDT vai ter uma nova faixa de frequências

Televisão Digital Terrestre vai sofrer estas alterações devido à libertação da faixa dos 700 MHz, necessária ao desenvolvimento da quinta geração móvel no quadro dos acordos internacionais e das determinações do Parlamento Europeu e do Conselho, revelou esta terça-feira a ANACOM.

A Televisão Digital Terrestre (TDT) vai mudar para uma nova faixa de frequências. Esta mudança foi comunicada esta terça-feira pela ANACOM e deve-se ao facto da Autoridade Nacional de Comunicações ter apresentado o roteiro nacional de libertação da faixa dos 700 MHz, necessária ao desenvolvimento da quinta geração móvel no quadro dos acordos internacionais e das determinações do Parlamento Europeu e do Conselho. Este processo vai implicar somente uma sintonização da nova frequência e não será necessário adquirir quaisquer equipamentos, nem reorientar as antenas. Vai continuar a existir capacidade disponível na rede para poderem ser criados dois novos canais em sinal aberto, em definição standard, tal como acontece nos dias de hoje. A ANACOM lançou uma consulta pública (ANACOM abre caminho para 5.ª Geração Móvel) para auscultar o mercado e avaliar o interesse dos operadores nesta e noutras faixas, que tecnologicamente possibilitam o desenvolvimento dos vários serviços, que podem ser prestados com esta nova geração móvel. Continuar a ler