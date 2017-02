Taxistas aprovaram 23 propostas para melhorar setor

A Federação Portuguesa do Táxi (FPT) vai apresentar 23 propostas para melhorar o setor do transporte de passageiros e quer discutir a questão com o Governo, admitindo vigílias e manifestações em caso de recusa de diálogo, informa a Lusa.

A decisão saiu de uma reunião realizada este sábado em Lisboa de representantes e delegados nacionais da FPT, na qual foram aprovadas as 23 propostas mas também o envio de uma carta ao primeiro-ministro e partidos com representação parlamentar e uma moção que concede o poder à direção da FPT para marcar iniciativas de protesto, como uma vigília junto do Ministério da Administração Interna ou paralisações simultâneas em todo o país de duração limitada.

Carlos Ramos, presidente da FPT, disse à Lusa no final do encontro que nada ficou marcado quanto a essas iniciativas e que a Federação vai agora pedir uma audiência ao primeiro-ministro.