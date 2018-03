Taxa turística no Algarve é “inoportuna e desadequada”, criticam hoteleiros

Conhecida a decisão da decisão da AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve de introduzir uma taxa turística em todos os municípios do Algarve, atendendo sobretudo à concorrência de outros destinos e na perspetiva de redução do mercado britânico, a AHP – Associação da Hotelaria de Portugal veio a público tomar uma posição. Mostrando-se “surpreendida e preocupada”, a associação considera que esta decisão é “inoportuna e desadequada” e salienta que foi tomada “sem qualquer consulta à hotelaria”, o que “demonstra um total desconhecimento da realidade do setor”.

A AHP sublinha ainda que o facto de o Algarve ser um destino demasiado sazonal e de estadias mais prolongadas na hotelaria, por comparação com destinos urbanos, “vai obrigar também os hoteleiros a ajustar os seus preços, principalmente em época baixa, de forma a compensar os seus hóspedes”.

A notícia foi avançada há dias pelo “Sul Informação”, detalhando que a decisão foi aprovada por unanimidade (16 municípios) entre os membros da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), sendo que a taxa terá um valor será igual em todos os municípios. As receitas serão geridas pelas autarquias e serão plaicadas em infraestruturas ligadas aos setores do turismo e da cultura, para combater a sazonalidade e promover a qualidade do destino turístico.