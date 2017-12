Taxa municipal rendeu 55 milhões desde que foi criada

No ano passado, a taxa municipal de proteção civil de Lisboa (TMPC) rendeu 21,6 milhões de euros à custa dos proprietários lisboetas. No total, deste que foi criada em 2014, rendeu aos cofres da autarquia liderada por Fernando Medina 55 milhões de euros.

O valor anual da taxa é de 0,0375 % do valor patrimonial tributário para todos os imóveis mas sobe para 0,3% no que diz respeito aos prédios degradados e 0,6% no caso dos prédios devolutos ou em ruína.

Em 2014, a taxa rendeu 18,9 milhões de euros; no ano seguinte, esta taxa rendeu 14,5 milhões de euros à autarquia e no ano seguinte, a verba referente a esta taxa resultou numa receita de 21,6 milhões de euros