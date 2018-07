Taxa de juros de novos empréstimos às empresas cai em maio

Em maio de 2018, a taxa de juro de novos empréstimos dos bancos em Portugal às empresas diminuiu de 2,55% para 2,45%, baixando 0,10 pontos percentuais. Os dados são do BCE.

Em maio de 2018, a Taxa de Juro de Novos Empréstimos dos Bancos em Portugal às Empresas diminuiu 0,10 p.p. de 2,55% para 2,45%. As Taxas de Juro de Novos Empréstimos com montantes até 0,25 milhão de euros e até 1 milhão de euros diminuíram para 3,15% e 2,83%, respectivamente, após terem registado valores de 3,24% e 2,88% no mês anterior, pela mesma ordem. Nos novos empréstimos acima de 1 milhão de euros a taxa de juro baixou para 1,88%, o que compara com 2,09% no mês anterior.

Os spreads das Taxas de Juro de Novos Empréstimos continuam em níveis muito acima dos spreads médios da zona euro.