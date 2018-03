Taxa de juro no crédito à habitação inverte tendência e desce em fevereiro

A taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito à habitação baixou ligeiramente para 1,023% em fevereiro, o que corresponde a um valor 0,1 pontos base inferior a janeiro, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatistica (INE), divulgados esta segunda-feira, 19 de março.

“Para o destino de financiamento ‘aquisição de habitação’, o mais relevante no conjunto do crédito à habitação, a taxa de juro implícita para o total dos contratos foi 1,045%, igual ao observado no mês anterior”, refere o INE. Quanto aos juros nos contratos celebrados nos últimos três meses, subiram de 1,588% em janeiro para 1,598% no mês seguinte.

O organismo de estatística português refere ainda que, no mês passado, o valor médio da prestação vencida desceu 1 euro, fixando-se nos 239 euros, sendo que nos contratos ds últimos três meses, subiu para 319 euros. Já o capital médio em dívida para a totalidade dos contratos também caiu para 51.726 euros.

Em janeiro, a taxa de juro implícita no crédito à habitação aumentou 0,5 pontos base (0,005 pontos percentuais) em janeiro de 2018, face a dezembro de 2017, para 1,024%, o valor mais alto desde janeiro do ano passado. Os números mostravam uma tendência de aumento que se registava desde setembro de 2017 e que acabou, em fevereiro, por se inverter.

Notícia atualizada às 11h37