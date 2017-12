Taxa de aprovação de Trump atinge mínimo histórico de 35%

A cerca de um mês do primeiro aniversário da sua tomada de posse como presidente dos EUA, Donald Trump dispõe de uma taxa de aprovação de 35%, de acordo com uma nova sondagen divulgada hoje pela CNN. Trata-se de um mínimo histórico para um presidente norte-americano no primeiro ano de mandato.

No âmbito da referida sondagen, 59% dos inquiridos dizem reprovar a forma como Trump tem exercido o cargo de presidente dos EUA. Antes de Trump, até aos tempos de Dwight Eisenhower, nenhum outro presidente registou uma taxa de aprovação inferior a 49% no primeiro ano de mandato, destaca o Politico.

Na média de sondagens calculada pela RealClearPolitics, a taxa de aprovação de Trump está neste momento nos 38%, ainda assim um pouco acima da mais recente sondagem da CNN. Nessa sondagem, a recente reforma fiscal lançada por Trump é criticada por uma larga maioria dos inquiridos: 55% são contra essa reforma fiscal, um aumento de 10 pontos percentuais em relação ao mês anterior.