Tarifas do Canadá aos produtos dos Estados Unidos entraram em vigor

A retaliação do Canadá contra as taxas de aço e alumínio anunciadas por Donald Trump entraram em vigor este domingo, 1 julho, data que coincide com o feriado nacional no país. Em causa está uma tarifa de 25% sobre diversos produtos de metal dos Estados Unidos da América (EUA) e outra de 10% para mais de duas centenas de produtos norte-americanos como barris de cerveja, whiskey e sumo de laranja.

O governo canadiano respondeu ontem à imposição de taxas aduaneiras pelos EUA e avançou com taxas às importações norte-americanas no valor de 16,6 mil milhões de dólares canadianos (aproximadamente 12,6 mil milhões de dólares norte-americanos e cerca de 10,7 mil milhões de euros).

O executivo liderado por Justin Trudeau adiantou que lista de bens foi elaborada para exercer pressão política sobre os EUA, daí o montante representar o valor das exportações de metais canadianos afetadas pelas medidas da administração Trump, no ano passado. Para atenuar os prejuízos ao país, o governo do Canadá vai avançar com um pacote de apoios às indústrias e aos trabalhadores afetados pelas restrições, no valor de dois mil milhões de dólares canadianos (cerca de 1,3 mil milhões de euros).