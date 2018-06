Tarifas de Donald Trump à China penalizam Wall Street

A bolsa de Nova Iorque abriu a sessão esta sexta-feira, dia 15 de junho, a negociar com sentimento negativo, após o presidente norte-americano avançar com taxas alfandegárias extra à China. Donald Trump anunciou ao início desta tarde a imposição de taxas aduaneiras de 25% sobre 50 mil milhões de dólares às importações chinesas “que contenham tecnologias muito importantes sobre o plano industrial”.

“A minha relação formidável com o presidente Xi da China e a relação do nosso país com a China são importantes para mim. No entanto, o comércio entre as duas nações é desequilibrado há muito tempo”, argumentou o governante, numa nota transmita pela imprensa internacional.

Os mercados financeiros não reagiram bem. O índice industrial Dow Jones, referência para o mercado norte-americano e mundial, perde 0,70%, para os 24.999,71 pontos, o financeiro S&P 500 recua 0,48%, para os 2.769,02 pontos. Após atingir um novo recorde na praça norte-americana, o tecnológico Nasdaq recua agora 0,72%, para 7.705,05 pontos, enquanto o Russel 2000 desliza 0,63%, para 1.674,10 pontos.