TAP transportou mais 20% de passageiros em maio

A TAP transportou no mês de maio 1,135 milhões de passageiros, mais 20% por cento que no mesmo mês do ano passado.

A companhia aérea nacional registou uma taxa de ocupação (‘load factor’) dos seus voos de 82%, um crescimento de 6,6 pontos percentuais face a maio de 2016.

Segundo um comunicado da TAP, “os dados agora disponíveis revelam que a companhia cresce fortemente em todos os setores de rede em que opera, tanto no número de passageiros transportados, como na taxa de ocupação dos voos”.

De acordo com esse documento, o maior crescimento nos passageiros transportados, em termos absolutos, registou-se nas rotas europeias (que incluem os voos em Portugal Continental e as ligações às Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores).

“Nestas rotas, a TAP transportou mais 125 mil passageiros do que em maio de 2016, com destaque para as ligações com Espanha, onde a TAP opera para 10 cidades, e nas quais aumentou em 45 mil, mais 47%, o número de passageiros transportados. Reino Unido, com um crescimento de 18 mil passageiros (+ 29%) ou Itália e Croácia, com mais 10 mil passageiros (+ 13,6%), compõem o ‘top3’ dos setores de rede com maior crescimento absoluto na Europa”, adianta o referido comunicado.

No segmento intercontinental, a TAP transportou mais 66 mil passageiros, com especial destaque para o crescimento nas rotas dos Estados Unidos, com mais 33 mil passageiros transportados, para um total de 56 mil, que significam um crescimento relativo de 143%.

A TAP sublinha ainda “a forte recuperação que se verifica nas rotas africanas, com mais 18 mil passageiros, um aumento de 36%, com destaque para Angola, com mais 36,4% e Marrocos, que regista um impressionante crescimento de 215%”.

Por seu turno, as rotas brasileiras continuam a demonstrar uma forte retoma do tráfego, com mais 16 mil passageiros, um crescimento superior a 14% face a maio de 2016. A taxa de ocupação das ligações ao Brasil cresceu 9,5 pontos percentuais, para 86,2%.

No acumulado de janeiro a maio de 2017, a TAP já transportou mais 1,1 milhões de passageiros que em igual período do ano passado, somando um total de 5,171 milhões, um aumento de 27%.

A taxa de ocupação, no mesmo período, ascendeu aos 82%, que traduzem um crescimento de seis pontos percentuais.

A TAP vai inaugurar este ano 10 novas rotas: Toronto, no Canadá, com cinco frequências por semana, Gran Canaria e Alicante em Espanha, ambas com voos diários, e Estugarda, na Alemanha, com dois voos por dia. Estas quatro novas rotas iniciam-se já no dia 10 de junho).

Adicionalmente, haverá novas rotas da TAP para Bucareste, na Roménia, com seis frequências semanais, e Budapeste, na Hungria, com voo diário. Os voos para estas duas cidades iniciam-se a 1 de julho.

Em julho (15) será a vez de Colónia, na Alemanha, com dois voos por dia; de Abidjan, na Costa do Marfim, com cinco frequências semanais; e Lomé, no Togo, com quatro voos por semana (ambas a serem lançadas a 17 de julho).

A 29 de outubro, a TAP vai ainda começar a operar, com 12 voos semanais, para o aeroporto de London City, em Londres.

“De forma a sustentar todo este crescimento, além dos fortes investimentos já realizados no aumento e rejuvenescimento da sua frota, nos quadros de pessoal e em todos os serviços e ferramentas de suporte ao negócio, este ano a TAP investe ainda mais no reforço da sua frota, adicionando um avião para operar nas suas rotas de longo curso, dois aviões no médio curso e quatro aeronaves ao serviço da TAP Express”, adianta o comunicado da companhia aérea nacional, sublinhando que a empresa se assume, “cada vez mais, um dos principais motores da promoção e crescimento turísticos em Portugal, contribuindo também de forma única para a mobilidade de todos os portugueses e para a internacionalização da economia nacional”.