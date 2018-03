TAP reforça voos para Cabo Verde

João Inglês, delegado da TAP em Cabo Verde, explicou que a ilha de São Vicente e a Cidade da Praia serão reforçadas com mais um voo semanal: o Aeroporto Internacional Nelson Mandela, na capital do país, vai receber dez voos por semana entre 26 de Março a 8 de Junho receberá dez voos semanais. Entre 9 de Junho e 29 de Setembro serão 11 voos semanais entre Lisboa e Praia.

Para São Vicente, a TAP prevê realizar cinco voos semanais, de 26 de Março a 08 de Junho e de 3 de Setembro a 27 de Outubro, devendo aumentar para seis as ligações semanais, entre o período que vai de 22 de Julho a 2 de Setembro.

Por outro lado, o responsável da companhia assegurou que o Aeroporto Internacional Amílcar Cabral na ilha do Sal continua com seis voos nocturnos, enquanto a ilha da Boa Vista com um voo semanal.