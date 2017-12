TAP preocupada com atraso no novo aeroporto de Lisboa

Quer a administração da TAP, pela pessoa do seu CEO, Fernando Pinto, quer os seus acionistas, pelas palavras de Humberto Pedrosa, revelaram ontem uma séria preocupação sobre o atraso na decisão sobre a construção de um novo aeroporto na área da Grande Lisboa.

“Quanto à questão do novo aeroporto, da nova pista para Lisboa, tenho de reconhecer que as ‘slots’ são cada vez mais uma enorme preocupação para nós. Estamos apertados pelo nosso crescimento. O que nós precisamos é que isso aconteça num tempo razoável”, sublinhou ontem Fernadfo pinto, no almoço de Natal aberto à Comunicação Social.

Na ocasião, o CEO da TAP defendeu que “quem sofre com isto é o turismo de Portugal”.