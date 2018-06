TAP estabelece protocolo com Governo da Madeira que inclui produtos regionais em voos para todo o mundo

A TAP estabeleceu esta segunda-feira um protocolo estratégico com o Governo Regional da Madeira com o intuito de trazer mais turistas à Região. No protocolo está incluído ainda um programa específico que assinala as comemorações dos 600 anos da descoberta da Madeira e do Porto Santo chamado Taste Madeira.

A passagem do conselho de administração da TAP, pela Madeira, faz parte de um conjunto de reuniões descentralizadas deste organismo que abrange várias regiões do país de modo a aferir as necessidades de cada destes territórios.

“Esta reunião na fantástica ilha da Madeira, a segunda de um conjunto de reuniões itinerantes que se pretende levar a cabo durante este mandato, demonstra o comprometimento da TAP para com a Região Autónoma e todos os madeirenses”, referiu Miguel Frasquilho, Presidente do Conselho de Administração do Grupo TAP.