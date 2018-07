TAP: deputados do PSD da Madeira na Assembleia da República querem administração no parlamento

Os deputados eleitos pelo PSD, na Madeira, querem chamar a administração da TAP, à Assembleia da República para dar respostas relativamente à atual situação da companhia. O deputado Paulo Neves diz que a empresa tem prestado “um mau serviço” à Madeira e que a actual situação “é insustentável”.

“Temos confrontado a República com esta situação da TAP. Exigimos uma rápida presença da comissão executiva da TAP. Esta situação é inaceitável”, afirmou Paulo Neves, deputado do PSD, eleito pela Madeira, na Assembleia da República.

Paulo Neves diz que os sociais democratas têm abordado a República, bem como o ministro do Planeamento e o da Economia, para prestar esclarecimentos sobre a situação da TAP.

“Não aceitamos este mau serviço prestado pela TAP nem a explicação da República”, reforço o social democrata.

O deputado na Assembleia da República não aceita também que os preços elevados dos voos para a Madeira “se devam à lei mercado”. Paulo Neves afirma que a lei do mercado “tem regras e bom senso” acrescentando que “isto não é a lei do mercado é a lei da selva”.

“Não podemos aceitar estes preços”, clarifica. Enquanto destino insular premiado na Europa e no Mundo, diz o deputado do PSD, não se pode aceitar que se “tenha um dos piores serviços aéreos da Europa e dos preços mais caros do Mundo”.

As críticas vão ainda mais longe, por parte de Paulo Neves, quando refere que “o PS tem tomado o partido da TAP” realçando que “nenhum deputado do PS, da Madeira, tomou partido pelos madeirenses e pelo bom serviço que queremos para a TAP”.

“Não podemos continuar nesta situação. A TAP está a prestar um mau serviço à Madeira”, vincou.